Tren çekicisi raylardan geçen kadına çarptı: 1 ölü

Burdur'da tren raylarını kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tren çekicisinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hızırilyas Mahallesi'nde tren raylarından geçmek isteyen Hacer Ünlü (48) isimli kadına hem karayolunda hem de raylarda hareket kabiliyeti olan yol bakım kamyonu (çekici) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Hacer Ünlü, olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Hacer Ünlü yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken Hacer Ünlü'nün yakınları hastane morgu önünde gözyaşlarına boğuldu.

BURDUR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

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