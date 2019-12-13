Burdur'a gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastanelik oldu

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– Burdur’da bir okulda 9 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Halıcılar Ortaokulu’nda öğrenim gören 10 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu. Kusma ve bulantı şikayeti bulunan ortaokul öğrencilerine ilk önce Halıcılar Sağlık Ocağı ekipleri müdahale etti. Daha sonra 112 ekiplerini Halıcılar Orta Okulu'na sevk edildi. 3 ambulansla acil servise getirilen 9 öğrenci tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BURDUR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

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