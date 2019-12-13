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Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

DHA

BURDUR'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

BURDUR'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Antalya'dan Burdur'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, AntalyaBurdur yolunda durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada 188 ecstasy hap ele geçirildi. Otomobildeki H.G., İ.Ş. ve F.D. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceha hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

BURDUR

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:31
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  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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