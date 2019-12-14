Çiğ köfteden zehirlenen öğrenciler taburcu oldu

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BURDUR'da, yedikleri çiğ köfteden zehirlenerek hastanede tedaviye alınan öğrenciler taburcu edildi.

Merkeze bağlı Halıcılar Köyü'ndeki Halıcılar Ortaokulu'ndan 15 öğrenci, dün öğlen yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrenciler, öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan öğrencilerin aileleri de hastane önünde toplandı. Öğrenciler, tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, öğle yemeğinde çiğ köfte yediklerini ve bu nedenle zehirlendiklerini belirtti.



BURDUR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

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