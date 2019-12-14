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Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

DHA

BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
IspartaBurdur Dağyolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Mustafa Kaya yönetimindeki 32 AAS 011 plakalı otomobil ile Halil İnce yönetimindeki 03 AAJ 636 plakalı otomobil çarpıştı. İnce'nin otomobili, refüje çıkarak durdu. Kazada Mustafa Kaya ve Halil İnce ile yanında bulunan Mehtap İnce, Mehmet İnce ve Müge İnce yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BURDUR

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:59
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  • YATSI 19:09
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