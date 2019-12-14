Burdur’da Yaban Keçilerinin görsel şöleni Yaban Keçileri 1500 metre yüksekte fotokapana yakalandı

Yaban hayatı zenginliği ile adından sıkça söz ettiren Burdur'da Türkiye'nin önemli memeli türlerinden olan Yaban keçileri fotokapana yakalandı. Özellikle son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor.

Son fotokapan çalışmaları sırasında Türkiye'nin önemli memeli türlerinden olan Yaban keçileri fotokapana yakalandı. Yaban keçileri 1500 metre ve daha yüksekteki sarp ve kayalık alanlarda yaşayıp kasım ve şubat ayları arasında çiftleşme dönemine girerek 5 aylık bir gebelik süresinin ardından Mayıs aylarında doğum yapıyorlar. Bölge Müdürlüğü sıkı denetim ve koruma çalışmaları ile Yaban keçisinin popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.



BURDUR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.