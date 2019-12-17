Okul kantinleri denetimden geçti.

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 20192020 Eğitim ve Öğretimin devam ettiği okul kantinlerinde denetlemelerde bulundu.Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde öğrenciyi meşgul edecek zararlı oyuncak ve malzemelerin satılmaması, aburcubur diye tabir edilen enerjisi yüksek, şekerleme türü ve gazlı içeceklerin satışının yapılmaması ile ilgili kantin işletmecilerine uyarılarılar da bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “Ekiplerimiz kontrollerde satılan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve satımının yasak olduğu ürünlerin kontrolü, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatlarının bulunup bulunmadığını denetledi. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetlemeler sonucunda kantinlerde sıkıntılı bir duruma rastlanmadı. Zabıta ekiplerimiz düzenli denetimlerini sıklaştırarak devam edecek.

BURDUR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:34

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