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Basketbol aşkı için yüzlerce kilometre yol kat ediyor

DHA

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde basketbol antrenörü İsmail Davaz (42), haftanın 3 günü antrenman için 100 kilometre uzaklıktaki Burdur kent merkezine geliyor. Haftanın bir günü de maç için önce Burdur'a, ardından Antalya'ya giden İsmail Davaz, sporcularının başarılı olması için her hafta yüzlerce kilometre yol kat ediyor.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde basketbol antrenörü İsmail Davaz (42), haftanın 3 günü antrenman için 100 kilometre uzaklıktaki Burdur kent merkezine geliyor. Haftanın bir günü de maç için önce Burdur'a, ardından Antalya'ya giden İsmail Davaz, sporcularının başarılı olması için her hafta yüzlerce kilometre yol kat ediyor.
Burdur'da yerel basketbol ligi olmadığı için Antalya Yerel Ligi'nde mücadele eden ve oyuncuları Burdur kent merkezindeki Burdur Spor Lisesi öğrencisi olan Gölhisar Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nün antrenörü İsmail Davaz, haftanın 3 günü antrenman için görev yaptığı Gölhisar ilçesinden 100 kilometre uzaklıktaki Burdur'a geliyor. Antrenman sonrası tekrar Gölhisar'a dönen Davaz, maç günleri ise Gölhisar'dan Burdur'a geliyor, oradan da takımla birlikte maç yapacakları 125 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya gidiyor. Davaz antrenman ve maçlar için kendi aracıyla her hafta yüzlerce kilometre yol yapıyor.
"100'LERCE KİLOMETRE KATEDEREK BURAYA GELİYORUM"
18 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan ve 2010 yılından bu yana Gölhisar ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan İsmail Davaz, "2012 yılından itibaren Gölhisar ve Burdur'da kadın basketbolunda kulüpleşerek hizmet vermeye başladık. İlkokul ikinci sınıftan aldığım çocuklarla 7-8 yıldır birlikteyiz. Minik, küçük, yıldız, genç takım ve Kadınlar Bölgesel Ligi'ne uzanan bir başarı elde ettik. Haftanın üç günü 100'lerce kilometre kat ederek buraya geliyorum. Beni buna iten şey, Gölhisar'da alt yapıdan alıp yetiştirdiğim çocukların spora devam edebilmeleri. Yetiştirdiğim sporcular Burdur Spor Lisesi'nde okuyor. Burada eğitimlerine ve spor hayatlarına devam ediyorlar. Mezun olup beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük bölümlerine yerleşen çok öğrencim var" dedi.
"ÜRETMEYİ SEVİYORUM"
Kendisine "Her hafta 3 gün Gölhisar'dan Burdur'a gelinip gidilir mi" denildiğini ancak mesleğini sevdiğini anlatan Davaz, "Ben gerçekten bu mesleği seviyorum. Basketbolu seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Yetenekli çocukların yeteneklerini keşfederek, onları müsabaka ortamına aktararak, hayatlarına yön vererek bir yerlere gelmeleri beni mutlu ediyor" diye konuştu.
"HAYATLARINI DEĞİŞTİRMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"
Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde hem Gölhisar'ı hem Burdur'u temsil ettiklerini kaydeden Davaz, şöyle dedi:
"Önemli işler başarıyoruz. U16 takımımız bu yıl çok güçlü bir lig olan Antalya Yerel Basketbol Ligi normal sezonunu 3'üncü bitirerek play-off'a kaldı. İlimizde basketbol adına güzel işler olsun diye uğraşıyoruz. Bunu da kısıtlı imkanlarla yapıyoruz. Gölhisar Belediyesi ve Gölhisar Kaymakamlığı'ndan aldığımız katkıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz. İlimizde de basketbola gönül verenlerin katkılarını bekliyoruz. İyi ki Gölhisar'dayım, iyi ki Burdur'dayım. Bu sporcuların hayatlarına, kalplerine dokunarak onların hayatlarını değiştirmekten çok mutluyum. Büyük özveriyle çalışıyorum."
"HOCAM SAYESİNDE BURALARA GELDİK"
Takım oyuncularından Burdur Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Zuhal Akın (18) da "İlkokul 4'üncü sınıftan bu yana basketbol branşındayım. İsmail Davaz hocam sayesinde buralara geldik. Bu yıl sınava gireceğim. Hedefim beden eğitimi öğretmenliği. Beden eğitimi öğretmeni olarak başarılı sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak istiyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
Antrenmandan detay
İsmail Davaz ile röportaj
Antrenmandan detay
Zuhal Akın ile röportaj
Antrenmandan detay

BURDUR

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:13
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