FETÖ'nün 'Burdur imamı'na 13 yıl 9 ay hapis

BURDUR'da, FETÖ/PDY'nin kentteki son imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Rıdvan Ön, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2018 yılının Mart ayında Kütahya'da sahte kimlikle yakalanan ve Burdur'a getirilen 'Rıza' kod adlı Rıdvan Ön, 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan mahkemece tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen Rıdvan Ön, "Ben bu yaşıma kadar kanunlara ve insani değerlere saygılı olmaya çalıştım. 'ByLock' kullanmadım. Sahte kimliği ise Kütahya'da yakalanmadan bir hafta önce, sağlık problemlerim olunca mahkemeye gitmek için çıkarmıştım ama hastane dahil hiçbir yerde kullanmadım. Ben bu darbeden 6 ay önce FETÖ kurumlarından ayrıldım. Uzun tutukluluk hali hem şahsımı hem ailemi maddi manevi olarak sıkıntıya soktu. Çocuklarımın psikolojik durumu da göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Rıdvan Ön'ü 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 11 yıl 3 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.



BURDUR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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