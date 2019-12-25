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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gaziye madalya ve berat

İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gaziye madalya ve beratları düzenlenen törenle verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gaziye madalya ve berat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 41 gaziye madalya ve beratları düzenlenen törenle verildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi ve Kıbrıs gazisi Hasan Okyar, gaziler, aileleri ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Kıbrıs birinci gurup olarak daha önce beraat madalyalarını verdiklerini hatırlattı. Vali Şıldak, ”Kurtuluş savaşı Anadolu topraklarını bizlere yurt olarak emanet ettiyse biz Misakı Milli sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içinde canımızla bütün varlığımızla bu ülkemizin bağımsızlığını ilelebet varlığını korumak için canımızla ortaya koyuyorsak bunların örnekleri tükenmiyor, bitmiyor. Hala yaşamaktayız ve anlaşılan odur ki yaşamaya devam edeceğiz. Kıbrıs işte bu şanlı sayfaların en önemlilerinden biri. Dünya ölçeğinde takdir toplayan, dönemin egemen güçlerine bir başkaldırı, bütün ambargo girişimlerine direnen Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı bir zafer sayfası. Çok kısa sürede amacına ulaşan ve asıl amacı kesinlikle istila, işgal değil, uluslararası hukuktan kaynaklanan kendi haklarını koruma adına ülkemizin, devletimizin bir girişimiydi. Zaferle sonuçlandı ve biz de her yıl temmuz ayında bu zaferi kutluyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri tarafından 41 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

BURDUR

24 Aralık 2019 Salı

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