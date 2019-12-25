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Yalnız yaşayan kadın, yangında can verdi

DHA

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde tek başına oturduğu evde yangın çıkan Mehsure Kaya (82), yaşamını yitirdi. 

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde tek başına oturduğu evde yangın çıkan Mehsure Kaya (82), yaşamını yitirdi. 
Gölhisar ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi Özel İdare Binası karşısında Mehsure Kaya'nın tek başına oturduğu iki katlı evin üst katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. 
Evde yapılan incelemede Mehsure Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen Mehsure Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

BURDUR

25 Aralık 2019 Çarşamba

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