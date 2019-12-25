Burdur Devlet Hastanesi “Bebek Dostu” Unvanı Aldı

Burdur Devlet Hastanesi, 'Bebek Dostu Hastane' ve 'Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım' unvanlarını kazandı. 2004 yılından bu yana 'Bebek Dostu Hastane' ve 2017 yılından bu yana “Anne Dostu Hastane” unvanına sahip olan Burdur Devlet Hastanesi, hem doğum yapan annelere hem de bebeklere verdiği hizmetlerle “Bebek Dostu Hastane” unvanını yeniledi.

Uygulama, Sağlık Bakanlığı ve UNICEF’in çalışmaları doğrultusunda, doğum hizmeti veren hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere 1991 yılında başlatıldı. Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler programı kapsamında Bakanlık tarafından değerlendirmesi yapılan ve 2004 yılında “Bebek Dostu Hastane” unvanını alan Burdur Devlet Hastanesi bu unvanını yapılan denetimler sonucu bir kez daha yeniledi.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada; Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirme sonucu Burdur Devlet Hastanesi, her iki ünvanı da 100 tam puan alarak "Bebek Dostu Hastane" ve “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım " unvanına layık görüldü. "Anne sütünün desteklenmesi konusuna, hastanemizde çalışan tüm personelimiz yürekten inanmış ve çalışmalarını büyük bir özveri ile gerçekleştirmiştir. Bakanlığımız tarafından verilen unvanlarımız ve hastalarımızın geri dönüşleri ile emeklerimizin karşılığını görmenin gururunu yaşamaktayız. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz." İfadeleri yer aldı.

BURDUR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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