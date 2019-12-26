Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

BURDUR'da, cenazeden dönenlerin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkıp, refüje takla atarak devrilmesi sonucu Ahmet Candan (70) yaşamını yitirdi. Kazada Candan'ın oğlu ve 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, BurdurTefenni yolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir yakınının cenazesinden dönen Resul Candan (40) yönetimindeki 15 SD 284 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada, sürücü Candan ile otomobildeki babası Ahmet Candan, Abdullah Gül (55), Gökhan Yatgın (24) ve Yusuf Soylu (36) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Candan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 yaralı, bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Candan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.



BURDUR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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