Burdur- Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu

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BURDURAntalya karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Burdur'da Kurna rampaları mevkiinde buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Burdur-Antalya karayolunun Burdur yönü trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Buzlanma nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

BURDUR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:53

YATSI 19:15

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