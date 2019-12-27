Burdur’da kaçak ilaç satan şüpheli yakalandı

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– Burdur’da kaçak yollarla yurda getirdiği cinsel istek arttırıcı ilaçları satan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yasa dışı ilaç ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu şüpheli S.A.’nın, kaçak yollarla getirdiği cinsel istek/performans arttırıcı ilaçları sattığına yönelik duyum alındı. S.A. düzenlenen operasyonla yakalanırken, yapılan aramada ise 100 tablet ilaç ve 20 ml ibaresi bulunan 3 şişe damla ele geçirildi. Hakkında işlem başlatılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

BURDUR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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