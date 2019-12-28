Salda Gölü'nde peştamal tanıtımı

O şimdi çok ünlü

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TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, moda çekimine ev sahipliği yaptı. Göl kenarında, ünlü Türk markasının 2020 peştamal koleksiyonu tanıtım çekimleri gerçekleştirildi.

Çekimlerde görev alan Antalya merkezli AS Ajans mankenleri, gölü çevreleyen beyaz kumsalın üzerinde birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Çekimlerde, 2020 yılında hamam ve Spa'lar başta olmak üzere ev tekstilleri arasında yer alacak peştamaller tanıtıldı. Üç gün süren çekimlerde Ukraynalı, Zambialı ve Türk mankenler birlikte çalışarak, yurt dışı fuarlarında tanıtılacak modelleri taşıdı.



BURDUR 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:39

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