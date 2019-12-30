Başkan Ercengiz, yeni yılı huzurevinde kutladı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni yıl öncesinde Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlıların yeni yıllarını kutladı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yeni yıla girmeye günler kala, ilk ziyaretini Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi’ne gerçekleştirdi. Başkan Ercengiz, Huzurevi sakinlerinin yeni yıllarını kutlayarak, yaşlılarla tek tek ilgilendi. Hep birlikte yeni yıl pastasını üfleyen Başkan Ercengiz ve huzurevi sakinleri, yeni yıldan sağlık ve huzur temenni ettiler.

Ercengiz, gerçekleştirilen kutlamada yaptığı konuşmada, “Salı günü inşallah 2019’un son gününü birlikte yaşayacağız. 2020’de Allah her şeyden önce hepimize sağlık versin. Memleketimizi kazadan, beladan, savaşlardan, kavgadan ve huzursuzluklardan korusun. Öyle ümit ediyoruz. Sizlerin bizlere verdiği yetki ile sizlere ve vatandaşımıza hizmet etmek için gayret ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikte yeni yılı erken kutlayalım istedik. Allah ağzımızın tadını bozmasın, huzurumuzu kaçırmasın. Bizim tek temennimiz, sizlerin sağlığının yerinde olması. Sağlığınıza dikkat edin. Bize düşen tüm görevlerde sizlere bir telefon kadar yakınız. Her zaman sizden gelecek en küçük talebin bile bizim başımızın üstünde yeri ardır ve bizim için emirdir. Ne zaman isterseniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Müdürümüz, çalışan arkadaşlarımız sizin konforunuz için gayret gösteriyorlar. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2020’den hepimiz için sağlık, mutluluk, huzur temenni ediyorum” şeklide konuştu.

BURDUR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.