Burdur'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

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Burdur'un kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valilik makamınca alınan karar doğrultusunda, kar yağışı nedeniyle köy yollarımızda ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı il merkezine bağlı taşıma merkezi olan köy okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiş, il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı olarak gelen öğrencilerimizin bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir" dedi.

BURDUR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:40

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