Büfeye kaçak alkol baskını Gözaltına alınan zanlı serbest kaldı

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Burdur'da bir şahsın kendine ait işlettiği büfede kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında Bucak ilçesi Kızılkaya beldesinde M.C. isimli şahsın kendisine ait alkol satışı yaptığı işletmede kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı alındı. Alınan duyum üzerine M.C. isimli şüphelinin iş yerinde, Bucak Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 7 adet 100 cc’lik kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken M.C. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BURDUR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

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