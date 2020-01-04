Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından “Çorba Bahane, Buluşma Şahane” etkinliği düzenlendi.

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin kış aylarında geleneksel olarak yaptığı “Çorba Bahane, Buluşma Şahane” etkinliğine katılım yoğun oldu. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve Kepez ilçe Müftüsü olmak üzere, bir çok dernek yöneticileri Bucaklı hemşehri ve gönül dostları bir araya geldi.Etkinlikte İmsa Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tekin'e plaket takdim edildi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BURDUR 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:41

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