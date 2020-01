BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü manzaralı 1900 rakımlı Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Geçen yıl sezonda burada 30 bin dolayında misafirimiz olmuştu. Bu sene çok daha fazla bekliyoruz" dedi.

Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile protokol üyeleri katıldı.

Salda Kayak Merkezi'ne geçen yıl 30 bin kişinin geldiğini anlatan Vali Hasan Şıldak, "Burada 8 personelimiz kafeterya, restoran, otopark ve teleski hizmetlerini yürütüyor. Buradaki çok makul düzeyde fiyatlarımızla çevredeki kayak tesisleriyle kıyaslarsak ucuz ama kaliteli hizmet sunuyoruz. Geçen yıl sezonda burada 30 bin dolayında misafirimiz olmuştu. Bu sene çok daha fazla bekliyoruz. Aralık sonunda sezon açıldı. Özellikle pazar günleri ve sömestir tatilinde yoğunluk bekliyoruz. Az sayıda olsa da konaklama imkanımız var. Tüm kayak severleri, sporseverleri merkezimize bekliyoruz" dedi.

KONUM İTİBARİYLE DİĞER TESİSLERDEN ÖNDE

Burdur'un sahip olduğu turizm potansiyelini her geçen gün daha çok kullanmaya, daha ön plâna çıkarmaya ve daha işlevsel hale getirmeye devam ettiğini vurgulayan Vali Hasan Şıldak, "Her ile nasip olmayacak şekilde bizim tarih, doğa, kültür üçlüsü bileşeninden oluşan nimetlere sahibiz Allah'a şükürler olsun. Bize düşen, hem siyaset kurumu, hem bürokrasi, yöneticiler ve yerel yönetimler olarak bu ile adeta bir mozaik gibi serpiştirilmiş olan doğal, tabii ve tarihi güzellikleri en iyi şekilde değerlendirmek ve insanımızın hizmetine sokmak ve gelir getirici bir unsura dönüştürmek. 2012'de kurulan bu tesisle Burdur kış turizminden de nasibini almış ama şu an itibariyle bize göre bu tesisin imkanları bu potansiyele, buradaki kar kalitesine kayak merkezi vasfını taşıyan özelliklere rağmen yeterince kullanamıyoruz. Tam kapasiteyle buranın çok daha iyi şartlara kavuşması hem sosyal tesisler ve konaklama imkanı yönüyle hem teleski, telesiyej imkanları hem de pist uzunluğu olarak daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştıracağız" diye konuştu. Salda Kayak Merkezi'nin konum itibariyle bölgedeki diğer kayak tesislerinden daha önde olduğunu söyleyen Vali Hasan Şıldak, şöyle devam etti:

"Uzmanların söylediğine göre kayak sporuna ilk başlayanlar ve orta düzey kayak severler için bulunmaz bir Hint kumaşı. Çok elverişli koşullara sahip bu kayak merkezinin yaz turizmiyle birleştirerek Yeşilova ilçemizin hem yaz hem kış turizminin gerçekleştirilebileceği Salda Gölü ile bütünleşik projeler içinde değerlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. İlgili bütün arkadaşlarımızın bildiği gibi 2020 yılı içerisinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'mızla birlikte yürüteceğimiz bir güdümlü projeyle hem kayak merkezine hitap edecek hem de Salda'nın genel turizm yoğunluğunu azaltacak konaklamalı bir otantik, yeme içme tesislerinin de içinde yer alacağı tesisi ilimize kazandırmak istiyoruz. Bir başka projemiz de fizibilite çalışmalarını Kalkınma Ajansı eliyle sonuçlandırdığımız teleferik projesinin de artık Burdur gündeminde olmasını, hepimiz tarafından takip edilmesini hem Sagalassos'ta hem de Yeşilova ilçemizde bir teleferikle donatılmış kapsamlı bir turizm faaliyetinin çok daha bizlere değer katacağını, artı değerler sunacağını düşünüyorum."

GÖL VE KAYAK MERKEZİ BİRLEŞMESİ

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de "Kurulduğundan bu tarafa bu tesisin geçen süre içerisinde yeteri kadar tanıtım yapamadığımızı düşünüyoruz. Burası ilk kurulurken gelen bakanlarımızla biz yerin tespiti ve tesislerin kurulması aşamasında bunun bir zaman alacağını da öngörmüştük. Antalya ve Denizli gibi metropol şehirlerde güzel bir tanıtım yapılırsa buranın gelecekte güzel bir kayak merkezi olacağı ifade edilmişti. Sayın Valimizin çalışmalarıyla, onun rehberliğinde biz bu süreci daha da hızlandırmak istiyoruz. Her yıl bir şeyler koyarak yolumuza devam etmemiz lazım. Salda Gölü ile Salda Kayak Merkezi'nin birleşmesini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tesisler arttığı zaman bu daha güzel olacak. Bu noktada çalışmalarımız olacak. Tesisleşme yolunda bakanlık düzeyinde öncülük etmeye çalışıyoruz" dedi.



BURDUR 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.