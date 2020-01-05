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Burdur'dan Irak'a solucan gübresi ihracatı

DHA

BURDUR'da, 4 yıl önce, solucan gübresi üretimine başlayan Atilla Bozoğlan (52), Irak'a 25 ton katı solucan gübresi ihraç etti. Bozzoğlan, "Şu anda Lübnan'da alıcıyla görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşma sağladığımız takdirde 200 ton solucan gübresini Lübnan'a göndereceğiz" dedi.

BURDUR'da, 4 yıl önce, solucan gübresi üretimine başlayan Atilla Bozoğlan (52), Irak'a 25 ton katı solucan gübresi ihraç etti. Bozzoğlan, "Şu anda Lübnan'da alıcıyla görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşma sağladığımız takdirde 200 ton solucan gübresini Lübnan'a göndereceğiz" dedi.
Merkez Menderes Mahallesi'nde, 2015 yılında Atilla Bozoğlan, 500 metrelik kapalı alanda, solucan gübresi üretimine başladı. O dönem 250 bin solucanla gübre üretimine yönelen Atilla Bozoğlan, günümüzde 20 milyon solucana kadar ulaştı. Oğlu Abdullah (22) ile solucan gübresi üretimi yapan Atilla Bozoğlan, kentte bu işi resmi olarak yapan iki işletmeden biri oldu. Atilla Bozoğlan, Irak'a gönderdiği 25 ton katı solucan gübresiyle, kentte bu alanda ilk ihracatı da gerçekleştirdi.
'TOPRAĞI BESLER VE ÜRETİMDE VERİM ARTIŞI SAĞLAR'
Türkiye'de ilk defa granül solucan gübresi ürettiklerini vurgulayan Atilla Bozoğlan, şu anda aylık 6 ton solucan üretim yaptıklarını, hedefinin bunu 12,5 tona çıkarmak olduğunu söyledi. Atilla Bozoğlan, "Çiftçilerimizin makineyle rahatça tarlalarına atabilmeleri için granül gübre ürettik. Solucan gübresi üründe yüzde 10 ile yüzde 40 arasında artış sağlar. Tahıl ürünlerinde yüzde 10, sera ürünleri, sebze ve meyvelerde ise yüzde 40'a kadar verim artışı olduğunu biliyoruz. Solucan gübresi toprağın organik maddesini artırarak, toprağın canlanmasını sağlar, toprağı besler ve üretimde verim artışı sağlar. Solucan gübresinin en önemli faydalarından biri mikrobiyal nüfusu ihtiva etmesidir. Diğer bir deyişle toprağın mikrobiyal aktivitesini artırarak bitki zararlılarıyla mücadele eden ve atıkları bitkiler için son derece faydalı organik maddeler içeren faydalı mikropları içinde barındırmasıdır. Kimyasal gübrelerin ve tarımsal ilaçların yok ettiği bu faydayı toprağa yeniden kazandırır" diye konuştu.
'LÜBNAN'DA BİR ALICIYLA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR'
Geçen günlerde Burdur'dan ilk defa Irak'a 25 ton katı solucan gübresi ihraç ettiklerini aktaran Bozoğlan, "Şu anda Lübnan'da bir alıcıyla görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşma sağladığımız takdirde 200 ton solucan gübresini Lübnan'a göndereceğiz" dedi.
Bozoğlan, Burdur'da solucan gübresi üretimini resmi olarak yapan iki işletme olduğunu, ancak merdiven altı tabir edilen üretim şeklinde de birçok üretici bulunduğunu kaydetti.
SOLUCAN GÜBRESİ
Kırmızı Kaliforniya solucanlarının bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelen solucan dışkısıdır. Solucan gübresi, mikroflora ve özel solucanların organik maddeleri humik maddelere dönüştürme işlemi sonucu çıkan üründür.

BURDUR

05 Ocak 2020 Pazar

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