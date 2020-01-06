Kar, Burdur- Antalya yolunda ulaşımı aksatıyor

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BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle BurdurAntalya yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Burdur'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Çeltikçi ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle BurdurAntalya yolunun 1225 rakımlı Çeltikçi Beli'nde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede ekipler yol açma ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Burdur kent merkezinde ise ağır tonajlı araçların Antalya yoluna geçişine izin verilmedi. Diğer araçların ise geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.



BURDUR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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