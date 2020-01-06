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Burdur’da 109 kişi alkol ve uyuşturucu bataklığından kurtuldu

İHA

Burdur'da "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum“ projesi kapsamında 100 kişi alkol, 9 kişide madde bağımlılığından kurtuldu.
Burdur Valiliği tarafından başlatılan “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum“ isimli proje 2018 yılında başlatılmıştı. İki yıldır devam eden proje hakkında bilgi veren Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Proje Koordinatörü Sevinç Sütlü, "2019 tarihi itibariyle il merkezinde uygulanmaya başlanmıştır. Burdur Valiliği koordinasyonunda uyuşturucu ile mücadelede görev alan tüm paydaşların destekleri ile Burdur genelinde 109 madde bağımlısı bu projeden yararlandı. Proje kapsamında 100 kişi alkol, 9 kişide madde bağımlısı olmak üzere bu projeden faydalandı" şeklinde konuştu.
Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ise "Şubat ayında sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde uyuşturucu ve madde var olan kişilerin topluma kazandırılması noktasında önemli bir adım atarak ilimizde ve Tüm Türkiye'de örnek olacak bir projeyi başlatmıştır. Proje Umuda kapatıyorum hayata tutunuyorum sloganıyla hayata geçmiştir uyuşturucu ile mücadele kapsamında tedavi sürecini tamamlayan madde bağımlılarının toplum yararına hizmet programını başarıyla tamamladıktan sonra Burdur Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile iş yerlerine yerleştirmek suretiyle topluma kazandırılması sağlanmıştır" dedi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Bu destek bizim için çok önemli, ilk başladığımız Mart ayında start verdik. Bu projemizi aslında 2018'in son aylarında konuşmaya başladık. Projenin bu kadar geç tanıtımının bir sebebi vardı. Projenin ileri safhalarını görmek istedik. Ne kadar sağlam ayaklar üzerinde oturttuğumuzu görmek istedik. Sağlam adımlarla yapılan bu proje ile sizlerin karşısına çıkmak istedik. Devletimizin bu alandaki mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Türkiye'nin terör ve trafik terör mücadelesi gibi uyuşturucuyla mücadele tüm kararlılıkla devam ediyor. En önemli konulardan biri gerek emniyet gerek jandarma birimlerimiz adeta kuş uçurtmuyor her türlü özel çalışma ile ilimiz sınırları dahilinde uyuşturucu satıcısına ve kullanımına mücadele ediyor, zehirlenmek ile kalmıyor buradan kazanılan para terör örgütlerinin kasasına akıyor, bunun ötesinde göç hareketleri ile bağlantısı var ve sosyal bir problem toplumumuzu kemiren sosyal hastalıkların belki de en tehlikelisi Bu nedenle de elbette bunda mücadele etmemiz lazım hükümet olarak bir hassa İçişleri Bakanlığı olarak bu konudaki kararlı mücadeleye Burdur'dan sizlerin desteğiyle en güçlü şekilde cevap vermiş oluyoruz. Bu bataklığa düşmüş olan insanlarımızı herhangi bir şekilde bu hastalığa yakalanmış olanları iradeleri ile teşvik ederek destekleyerek bu hastalıktan kurtarıyoruz sosyal bir mücadele ile şu anda 109 kişi bu projeden destek aldı" ifadelerinde bulundu.
Program sonrasında projeye destek verem kurumlara plaket verildi.
Programa Garnizon Komutanı Cenk Baburşah, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç resmi kurum amirleri ve davetliler katıldı.

BURDUR

06 Ocak 2020 Pazartesi

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