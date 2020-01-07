Salda'nın yazı ayrı, kışı ayrı güzel

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BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün çevresiyle Salda Kayak Merkezi, yağan karla beyaza büründü. Göl ve kayak merkezinde ortaya çıkan manzara hayran bıraktı.

Yeşilova'da bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen, yaz mevsiminde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Hemen karşısında yer alan 1900 rakımlı, karla kaplı Salda Kayak Merkezi'nin ortasında yer alan Salda Gölü, görenlere 'yazı ayrı, kışı ayrı güzel' dedirtiyor.

Burdur'a 77 kilometre, Yeşilova'ya 17 kilometre uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi'ne gelen kayak severler, Salda Gölü manzarası eşliğinde kayak yapma imkanı buluyor.



BURDUR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:41

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