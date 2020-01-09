Burdur'a özel tanıtım filmi

"Annem benim her şeyim"

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BURDUR Valiliği tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) katkılarıyla kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle sosyal yaşamının yer aldığı tanıtım filmi hazırlatıldı. Vali Hasan Şıldak, filmin kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Burdur Valiliği tarafından BAKA'nın katkılarıyla tarih, doğa, halk kültürü ve Burdur temalı tanıtım filmleri hazırlatıldı. 'Tarih Burdur'da, keşfetmeye hazır mısın?', 'Doğa Burdur'da, keşfetmeye hazır mısın?', 'Yörük kültürü Burdur'da, keşfetmeye hazır mısın?' ve 'Burdur'u keşfetmeye hazır mısın?' sloganlarının kullanıldığı dört bölümden oluşan tanıtım filmleri, Burdur Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başlandı. İçerisinde kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tek tek anlatıldığı görüntülerin yer aldığı tanıtım filmleri binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı.

ÇALIŞMALARI BİR YIL SÜRDÜ

BURDUR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:25

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