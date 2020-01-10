Kasten adam öldürme cezasından aranan şahıs yakalandı

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Burdur'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.



Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak ilçesi Ürkütlü köyü nüfusuna kayıtlı olan ve hakkında “Kasten Adam Öldürme” suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. A.K. sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

BURDUR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:05

YATSI 19:26

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