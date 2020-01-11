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Burdur'un türkülere konu olan 12 değirmeninden 2'si çalışıyor, 1'i müze olacak

DHA

BURDUR'da, türkülere konu olan 300 yıllık geçmişe sahip 12 değirmenden 5'i yıkıldı. Günümüze kadar gelen 7 değirmenden 4'ü kapalı halde dururken, 2'si un değirmeni olarak çalışıyor, 1'i ise belediye tarafından restore edilip, müze haline getirileceği günü bekliyor.

BURDUR'da, türkülere konu olan 300 yıllık geçmişe sahip 12 değirmenden 5'i yıkıldı. Günümüze kadar gelen 7 değirmenden 4'ü kapalı halde dururken, 2'si un değirmeni olarak çalışıyor, 1'i ise belediye tarafından restore edilip, müze haline getirileceği günü bekliyor.
Merkeze bağlı Kurna köyünde başlayan, Burdur Çayı üzerinde 1700'lü yıllarda bölgede yaşayan Rum ve Ermeniler tarafından yaptırılan 12 su değirmeni, yıllarca yöre halkına hizmet verdi. Burdur Çayı'nın suyunun azalmasıyla zamana uyularak, değirmenlerde su gücü yerine elektrik motoru kullanılmaya başlandı. Türkülere konu olacak kadar ünlü olan değirmenler, gelişen teknoloji, tarım arazilerinin azalması, ev ekmeğinin yerini fırın ekmeği üretiminin almasıyla önemini yitirerek bir bir kapandı.
SADECE 2'Sİ ÇALIŞIYOR
Yerel sanatçı Tepeli Hasan'ın sözlerini yazdığı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen 'Onikidir Şu Burdur'un Dermeni' türküsüne konu olan değirmenlerden bugün sadece 'Baş Değirmen' ve 'Hamit Değirmeni' çalışıyor. Bölgede kapısına kilit vurulan 'Ali Bey Değirmeni' ise Burdur Belediyesi'nce satın alındı. 12 dönüm arazisi mesire yeri olarak düzenlenecek bina Değirmen Müzesi'ne dönüştürülecek. Ayan Hasan Değirmeni kullanılmazken, içindeki malzemelerin boşaltıldığı Hatip Hoca Değirmeni, Velicangil Değirmeni ve Kabacalı Değirmeni de kapalı durumda. Tıkırdık Değirmeni, Çobanönü Değirmeni, Tapucu Yakup Değirmeni, Kaymakamoğlu Değirmeni ve Bavli Değirmeni ise yıkıldı.
'AMACIMIZ BİRİNİ ASLINA UYGUN YAŞATMAK'
Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, "Ali Bey Değirmeni türkülere konu olan 12 değirmenden biri. Projemizi hazırladık ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKA) yaklaşık 1.5 milyon TL destek aldık. Aslına uygun hale getirip, önce binamızı eski haline getirip, çevresini ise mesire alanı haline getireceğiz. Amacımız değirmenleriyle ünlü Burdur'umuzun tarihteki o değirmenlerinden bir tanesini aslına uygun olarak yaşatmak ve vatandaşımızın geçmişte su değirmenlerinin nasıl çalıştığını görmesini sağlamanın yanında sıcak yaz günlerinde halkımızın faydalanacağı bir mesirelik alanı kazandırmak. Vatandaşımızın su değirmeninin nasıl çalıştığını, çalışma prensiplerini, geçmişte nasıl çalıştığına ait elimizde bulunan bilgi, belge ve fotoğrafları da sergileyerek küçük çaplı bir Değirmen Müzesi haline dönüştüreceğiz" dedi.
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ
Onikidir imanım aman, şu Burdur'un dermeni/ Dermencisi efem aman Urum değil Ermeni/ Ya kendisi efeler aman ya kellesi gelmeli/ Ay karanlık efem görünmüyor izimiz/ Üç kardeşiz efem kurban gitsin birimiz/ Bir incecik yol gidiyor dermene/ Oturmuşlar efem aman çayır ile çimene/ Hem severim efeler aman hem döverim kime ne/ Al karanfil aman mor şişede ıslanır/ Bir gün olur efem deli gönül uslanır.

BURDUR

11 Ocak 2020 Cumartesi

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