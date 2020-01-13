Burdur mermer sektöründen 163 milyon dolarlık ihracat

"Ben hep hip hop'tım"

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BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, kentin 2019'daki ihracatının yüzde 84'lük kısmını, mermer ve maden ürünlerinin oluşturduğunu söyledi. Ekinci, "İhracat rakamımız, 2019 yılında, yüzde 3,08'lik artışla 163 milyon 767 bin 150 dolar olarak gerçekleşti" dedi.

BURDUR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:41

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