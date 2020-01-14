Kestiği ağacın altında kalan işçi yaralandı

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BURDUR'un Bucak ilçesindeki ormanda yapılan seyrekleştirme çalışması sırasında işçi İsa Duran (43), kestiği ağacın altında kalarak, yaralandı.

Bucak Çamlaraltı mevkisindeki ormanda yürütülen kızılçam ağaçlarını seyrekleştirme çalışmaları sırasında İsa Duran, kestiği ağacın altında kaldı. Duran'ın yardımına diğer işçiler koştu. İhbarla gelen sağlık ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri, İsa Duran'ı ağacın altından kurtarıp, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı işçi tedaviye alındı.



BURDUR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:41

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