Başkandan sigarayı bırakan personele çeyrek altın

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sigarayı bırakan personelini çeyrek altınla ödüllendireceğini söyledi. Ercengiz, ödülü aldıktan sonra sigaraya başlayan personelden ise ceza olarak iki çeyrek altın alacaklarını belirtti.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, bağımlılıkla mücadele savaşını Burdur Belediyesi bünyesinde başlattıklarını açıkladı. Başkan Ercengiz, sigarayı bırakan belediye çalışanlarını çeyrek altınla ödüllendireceğini belirtti. Başkan Ercengiz, "Valiliğimiz ve tüm kamu kurumları tarafından bir araya gelerek, yaptığımız toplantı neticesinde uyuşturucu ile mücadele konusunda topyekün bir savaş vereceğiz. Bununla birlikte uyuşturucu ve madde bağımlılığının yanı sıra, toplumda yaygın olarak kullanılan ve kötü alışkanlıkların belki başlangıcı olan sigara ile mücadelenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, kendi önümüzü temiz tutmak adına öncelikle kendi kurumumuzdan başlayarak, sigara alışkanlığını bırakan arkadaşlarımızı ödüllendirmek istiyorum" diye konuştu.

CEZASI İKİ ÇEYREK ALTIN

Ödülü kazandıktan sonra tekrar sigaraya başlayan personeli de cezalandıracağını ifade eden Başkan Ercengiz, "Tabii bu işin bir de ceza kısmı var. Bizden ödül alıp, sigaraya tekrar başlayan arkadaşımız olursa, bu başlattığımız sisteme katkı vermeleri ve sigarayı bırakan diğer arkadaşlarımızı ödüllendirme adına geriye 2 çeyrek altın alacağız. Sigarayı bırakmak isteyen tüm arkadaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyorum. Sigarayı bıraksınlar, sağlıklı yaşasınlar" dedi.



BURDUR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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