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Pazara soba kurdular; hem ısınıyorlar hem de ürünlerini koruyorlar

DHA

BURDUR'da, hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, pazar esnafı tezgahın içine soba kurarak hem kendisini hem de ürünlerini soğuktan korumaya çalıştı.

BURDUR'da, hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, pazar esnafı tezgahın içine soba kurarak hem kendisini hem de ürünlerini soğuktan korumaya çalıştı.
Uzay Çatı adlı kapalı pazar yerinde tezgah açan esnaf, hem kendisini hem de ürünlerini soğuktan korumak için tezgahların içine soba kurdu. Esnaf, yaktıkları sobada hem ısınıyor hem de tezgahtaki sebze ve meyvelerin donmasını önlemeye çalışıyor.
8 yıldır pazarcılık yapan Osman Aksel, "Hava çok soğuk olduğu için soba yakıyoruz. Hava sıcaklığı gündüz eksi 3-5 derece oluyor. Gece ise eksi 8-9 dereceyi buluyor. Hem meyvelerimizi ısıtıyoruz hem kendimizi. Pazar kapalı ama etrafı açık olduğu için çok soğuk oluyor" dedi.
Pazarcı İsmail Çürük (48), "Son 2-3 yıldır çok soğuk oluyor. Bu yüzden tezgahlarımızda soba kuruyoruz ısınmak için" diye konuştu.
Pazarcı Şükrü Özkaya, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle soba kurduk. Hem malımızı koruyoruz hem kendimiz ısınıyoruz. Soğuktan durulmuyor. Bizim tezgahımız pazarın alt tarafında olduğu için çok soğuk esiyor. Çareyi soba kurmakta bulduk" dedi.
Gülizar Zeren (40) de "Soğuktan korunmak için soba kurduk. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam üzeri çok soğuk oluyor. Onun için çareyi sobada bulduk" diye konuştu.

BURDUR

21 Ocak 2020 Salı

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