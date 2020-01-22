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Burdur'da sürü yönetimi eğitimini tamamlayan çiftçilere sertifika

İHA

Burdur'da sürü yönetimi eğitimini tamamlayan çiftçiler için sertifika töreni düzenlendi.

Burdur'da sürü yönetimi eğitimini tamamlayan çiftçilere sertifika

Burdur’da sürü yönetimi eğitimini tamamlayan çiftçiler için sertifika töreni düzenlendi.
Burdur'da, Sürü Yöneticisi Kursunu tamamlayan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği üyelerine yönelik sertifika töreni düzenlendi. Törene Vali Hasan Şıldak, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdür Oktay Darcan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür İsmail Taşçı ve Kayaaltı Köyü sakinleri ve Beşkavak Köyü sakinleri katıldı.
Bu tarz çalışmaların bilinçli ve başarılı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Vali Hasan Şıldak, “İnşallah burada da yapılan çalışma hem Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün işbirliğinde Yetiştiriciler Birliğimizin öncülüğünde Kayaaltı Köyünde 62 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazanmış. Beşkavak Köyünde de 25 kursiyerimiz sertifikalamaya hak kazanmıştır. Öncelikle onları tebrik ediyor hayırlı olsun diliyorum. Beşkavak Köyümüzdeki kursumuzu da yine Yetiştiriciler Birliği ön ayak olmuş, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Ziraat Odası ve İŞKUR Müdürlüğümüzün işbirliğinde bu kursumuzda başarıyla sonuçlanmış. İlimiz tarımında bilhassa küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her ne kadar Burdur ili tarımsal anlamda büyükbaş hayvancılığı ile ön plana çıkmış ise de aslında bizim coğrafi olarak, bitki örtüsü olarak, yeryüzü şekilleri olarak hayvancılık anlamında küçükbaş hayvancılığa da çok daha yatkın olduğumuzu ve bu alana da ilgi göstermemiz gerektiğini uzmanlar, bu konudaki bilim insanları ifade ediyorlar” dedi.

BURDUR

22 Ocak 2020 Çarşamba

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