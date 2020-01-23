Eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı

İHA

Burdur'da eğlence merkezinde çıkan kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı. Taraflardan baba ile oğul etrafa ateş açarak kaçarken, polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı

Burdur'da eğlence merkezinde çıkan kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı. Taraflardan baba ile oğul etrafa ateş açarak kaçarken, polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Oluklaraltı mevkisindeki bir eğlence mekanına gelen İsmail A. ve oğlu Cevahir A. mekanda bulunan Emre Taşçı (25) ile dışarıya çıkararak tartışmaya başladı. Daha önce husumeti bulanan tarafların arasındaki tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Emre Taşçı, bacağından bıçaklandı. Baba ve oğlu kavga sonrasında tabanca ile etrafa ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

Şehir polis kameralarından kaçamadılar
Kavgada bıçakla bacağından yaralanan Emre Taşçı’ya 112 ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Baba ve oğlu ise bindikleri araçla olay yerinden kaçarken Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kavşaklardaki şehir polis kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın plakasını ve kaçan şahısları tespit ederek kısa sürede yakaladı.

BURDUR

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla ...
FETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadı 3,5 yıldır aranıyordu Antalya'da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadı 3,5 yıldır ...
Burdur’da pazar esnafına sıcak süt
YEREL HABERLER Burdur’da pazar esnafına sıcak süt
Down sendromlu Mustafa, annesinin hayatının dönüm noktası oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu Mustafa, annesinin hayatının dönüm ...
Burdur'da sürü yönetimi eğitimini tamamlayan çiftçilere sertifika
YEREL HABERLER Burdur'da sürü yönetimi eğitimini tamamlayan ...
Batı Akdeniz'de kuş popülasyonu yüzde 26 arttı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'de kuş popülasyonu yüzde 26 arttı
Antalya, Isparta ve Burdur'da 739 bin su kuşu sayıldı 2020 su kuşları sayıldı
YEREL HABERLER Antalya, Isparta ve Burdur'da 739 bin su kuşu ...
Pazara soba kurdular; hem ısınıyorlar hem de ürünlerini koruyorlar
YEREL HABERLER Pazara soba kurdular; hem ısınıyorlar hem de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X