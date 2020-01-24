Bıçakla yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Burdur'da eğlence merkezinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Burdur merkez Oluklaraltı mevkisindeki bir eğlence mekanına gelen olayda İsmail A. ve oğlu Cevahir A. mekanda bulunan Emre Taşçı (25) ile dışarıya çıkararak tartışmaya başladı. Daha önce husumeti bulanan taraflar arasındaki tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Emre Taşçı, bıçakla yaralandı. Baba ve oğlu kavga sonrasında tabanca ile etrafa ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.



Şehir polis kameralarından kaçamadılar

Kavgada bıçakla bacağından yaralanan Emre Taşçı’ya 112 ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Emre Taşçı bugün hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan İsmail A. ve oğlu Cevahir A. gözaltına alındı. Sorgulama sonrasında Burdur Adliyesine çıkartılan Baba İsmail A. tutuklanırken, oğlu Cevahir A. serbest kaldı.

BURDUR 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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