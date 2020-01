Polyester ustası Fadime

BURDUR'un Bucak ilçesinde, kaporta ustası olarak çalışan Uğur Çelik, 10 yıl önce işleri kötü gittiği için işçi çalıştırmakta zorluk çekince eşi Fadime Çelik'i çırak olarak yanına aldı. Bir süre sonra hurda işini bırakan çift, polyesterden kamyon yedek parçası üretimine başladı. Ünleri yayılan çift, şimdi Türkiye'nin her yerinden polyester kamyon parçası siparişi alıyor.

Bucak Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası Uğur Çelik, işleri kötü gittiği için işçi ve çırak çalıştıramayınca çareyi eşi Fadime Çelik'i yanında çalıştırmakta buldu. İşlerinin azalması üzerine hurdacılığı bırakan çift, kamyon üreticisi şirketin bazı parçaların üretimini sona erdirmesi üzerine, bu parçaları evlerinin altındaki atölyede polyesterden imal etmeye başladı. İmalatta kullandıkları ilaçların kokusu ve yanıcı özelliği nedeniyle mahalle sakinlerince şikayet edilen çift, Küçük Sanayi Sitesinden dükkan kiraladı. Fadime ve Uğur Çelik kamyonların şoför mahallindeki parçalarının yanı sıra tampon kısmındaki parçaların üretimine de ağırlık verdi. Polyester ustası olan Çelik çiftinin ünü, kamyoncular ve sosyal medya kanalıyla yayıldı. Türkiye genelinden sipariş almaya başlayan çift, kısa sürede kazandıkları parayla sanayi sitesinde kiracı olarak girdikleri dükkanı satın aldı. Çift, sonrasında birkaç dükkan daha satın aldı.

Yaklaşık 10 yıl önce eşinin yanında çırak olarak işe başladığını, şimdi polyester ustası olduğunu söyleyen Fadime Çelik, "10 yıldır patentli, kamyonlarda kullanılmak üzere polyesterden parçalar imalat ediyorum. Özellikle kamyonların ön tamponları, basamak, 5 tonluk, 10 tonluk su tankları gibi müşterinin talebine göre imalat yapıyoruz. Kamyonların bütün parçalarını yaptım" dedi.

'KENDİNE GÜVENECEKSİN, KADINLAR HER YERDE BAŞARILI OLUR'

Fadime Çelik, bir kadın olarak sanayide çalışmanın zor olduğunu belirtip, "Ama her şeyden önce kendine güveneceksin. Ben bunları aştım. Benim için sanayi manayi fark etmez, kadınlar her yerde başarılı olur. Sanayide çok zorluklar çektim. İş olduğu zaman akşamları çalışamıyorsunuz. Bir dükkandan öbür dükkana gidemiyorsunuz, bayanların benim mesleğimi yapmasını çok isterim. Neden derseniz benim mesleğim çok güzel" dedi.

Fadime Çelik'in eşi Uğur Çelik ise ürettikleri yan sanayi polyester kamyon parçaları için Rize'den Edirne'ye her yerden sipariş aldıklarını söyledi. Uğur Çelik, "Eşimin işe başlaması yokluktan oldu. Çalıştıracak işçi bulamayınca, kamyonların üretimi kapanınca iş yapamaz hale geldik. İş yerimizi kapattık 1 yıl mola verdik. Daha sonra evde çalışmaya başladık, olmadı. Ardından Bucak Sanayi Sitesinde dükkan aldık. İmalatımızı yapıyoruz. Şimdi işimiz yolunda Allah'a şükür kazanıyoruz" diye konuştu.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Fadime Çelik ve eşi Uğur Çelik'i, iş yerinde ziyaret eden Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal Uğur, çifti kutladı. Kaymakam Tanrıkulu, "Bucaklı insanımız kadını ile erkeği ile ne kadar çok çalışkan, üretken, bir araya gelerek neleri başarabildiklerini görüyoruz. Bir firmanın yan sanayi parçalarını üretmiş ve üretmeye de devam ediyorlar. Ticari hayatta sıkıntılar olabiliyor. Ama bıkmadan, yılmadan sıkılmadan üretmeye devam edip, üretimin güzel bir örneğini gösteriyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.



