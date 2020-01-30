Burdur'da “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi

Burdur Valiliği tarafından 2019 yılının son aylarında başlatılan "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında Valilik ile Bucak Ticaret ve Sanayi Odası (BUCAKTSO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Burdur Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Reha Samet Aygören projenin yürütülmesinde sorumluluğu bulunan paydaş kurumların müdürleri ve odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokol, Vali Şıldak ve Meçikoğlu tarafından imzalandı.



"Proje her geçen gün büyüyor"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, imza töreninde yaptığı konuşmada, 'Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum' projesine uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyen 118 kişinin katıldığını, projenin ise her geçen gün genişleyerek devam ettiğini söyledi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) ve MAKÜ, sonra BUCAKTSO'nun da projeye bugün katıldığını belirten Vali Şıldak, "Ticaret ve sanayi odaları, uyuşturucuyla mücadele projemizde tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin belli bir aşamasını tamamlayan gençlerin kalıcı istihdamında rol oynuyor" diye konuştu.

Vali Şıldak şöyle devam etti:

"Bucak Ticaret ve Sanayi Odası bize bu projede önemli bir destek sağlayacak, kendilerine teşekkür ediyoruz. Şuan itibariyle 12 gencimiz bağımlılığı yenerek özel sektörde çalışıyor. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere devletimizin bütün kurumları uyuşturucuya karşı mücadeleye büyük bir iradeyle destek veriyor. Bizlere verilen bu destekle mücadelede çok yönlü bir çalışma yürütüyoruz."

BURDUR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:35

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