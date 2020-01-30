Cip refüje çıktı: 3 yaralı

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BURDUR'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce aydınlatma direğine, sonra ağaca çarptı. Kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden Elvan Aktürk'ün (41) kullandığı 07 GG 606 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Önce aydınlatma direğine, daha sonra da refüjdeki ağaca çarpan cip, karşı şeride geçmek üzereyken durabildi. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direğindeki ampul yere düşerken, ağaç da kökünden söküldü.

Kazada sürücü Elvan Aktürk ile aynı araçtaki Yiğit Alp Aktürk (12) ve Ali Kerem Can (12) hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



BURDUR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:26

YATSI 19:44

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