Burdur´da sağanak sonrası kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR'da, dün akşam sağanağın ardından kar etkili olurken, yüksek kesimler, beyaza büründü.

Burdur'da, dün sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı. BurdurAntalya yolunda, kar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi. Kapanmak üzere olan yolun kurna rampalarında biriken kar, Karayolları ile trafik ekiplerinin koordineli çalışmasıyla temizlendi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü'nde de etkili olan yağış sonrası İstiklal yerleşkesi, beyaza büründü. Yerleşke içindeki yollarda biriken kar, görevliler tarafından kepçelerle temizlendi.



BURDUR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:27

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.