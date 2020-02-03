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Burdur'a kick boksu sevdiren hoca, 1500 sporcu yetiştirdi

DHA

BURDUR Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde kick boks antrenörü olan Deniz Sögü Koç (42), 12 yılda aralarında milli sporcuların da bulunduğu birçok sporcu yetiştirdi. Koç, "Burdur'a geldiğim zaman kick boks sporunun yapılmadığını gördüm. Şu anda 1500'ün üzerinde sporcu var" dedi.
İzmir'de oturan ve özel spor salonu çalıştıran Deniz Sögü Koç, 2008 yılında Burdur'a yerleşti. Burdur'da kick boks yapan sporcu olmadığını gören Koç, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda öğrenci yetiştirmeye başladı. Koç, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kick boks antrenörü olarak çalışmaya başladı.
Yaklaşık 24 yıldır kick boks antrenörlüğü yaptığını ve bunun 17 yılının milli takım antrenörlüğü olduğunu söyleyen Deniz Sögü Koç, "Burdur'a geldiğim zaman kick boks yapılmadığını gördüm. Bu sporu bir şekilde Burdurlulara tanıtmak için çalışmalara başladım. Kick boksu insanlar genelde televizyonda gördükleri kadarıyla sert bir spor olarak biliyordu. Oysa kick boksta 7 sistem var. Her fizik yapısına uygun sistem var. İlk başta 35 öğrenciyle başladık. İnsanların aklında 'Bu hoca neden Burdur'a geldi, ne yapmaya çalışıyor?' soruları vardı. Ama şu an öyle bir yerdeyiz ki 2019 sezonunda Burdur kick boks sporcuları milli takım formasını 7 kez giydi. Bunun gururunu yaşıyorum. Şu anda Burdur'da 1500'ün üzerinde kick boksla ilgilenen sporcu var" dedi.
'SPORCULARIMIN DERECE YAPMASI BENİ GURURLANDIRIYOR'
Deniz Sögü Koç, geçen hafta Antalya'da yapılan Açık Kick Boks Şampiyonası'na 9 sporcuyla katıldıklarını ve turnuvadan 6 madalyayla döndüklerini belirterek, "İki Türkiye şampiyonluğu, üç Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü alarak turnuvayı tamamladık. Sporcularımın derece yapması beni gururlandırıyor. Çünkü daha çok başarı istiyorum. Öğrencilerimin başarılarını gördükçe, kick boksa Burdurluların ilgisini gördükçe çalışma heyecanım daha çok artıyor" diye konuştu.
Deniz Sögü Koç, aynı zamanda kick boks il temsilciliği görevini de yürütüyor.

BURDUR

03 Şubat 2020 Pazartesi

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