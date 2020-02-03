Başkan Ercengiz’den öğrencilere ulaşım desteği

Burdur Belediyesi tarafından ikametini Burdur’a taşıyan bin 284 MAKÜ öğrencilerine 125 TL ulaşım desteği yapıldı.

Burdur Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında ikametini Burdur’a aldıran üniversite öğrencilerinin her birinin kent kartlarına 125 TL aktarılarak ulaşım desteği verildi. Kampanya kapsamında ikametini Burdur’a aldıran öğrenci sayısı bin 284’e ulaştı.

Dört yıldır MAKÜ öğrencilerine 125 TL ulaşım desteği sağladıklarını ve bu desteklerin devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “İkametgah adreslerini Burdur’a taşıyarak, hemşehrimiz olan öğrenci kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi 125 TL ulaşım desteğimizi KentKart'larına yükledik. Güle güle kullansınlar. Gücümüz yettiğince, öğrenci kardeşlerimizin eğitimine katkı vermek için gayret gösteriyoruz. Sosyal belediyecilikte birçok büyükşehrin yapmaya cesaret bile edemediği bu projeyi hayata geçirdik. Burdur’un öğrenci kenti olduğunu bir kere daha gösterdiğimize inanıyorum.“ dedi.

BURDUR 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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