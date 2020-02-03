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Şehit Akif Altay Ortaokulunda Yazılım ve Tasarım Atölyesi Açıldı

İHA

Şehit Akif Altay Ortaokulunda Yazılım ve Tasarım Atölyesi Açıldı

Burdur'da Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burdur Şubesi öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla, Şehit Akif Altay Ortaokulu'na 'Yazılım ve Tasarım Atölyesi' açıldı.
Burdur Şehit Akif Altay Ortaokulu'na yardımsever iş insanı İrfan Bilgin'in katkılarıyla Yardımsevenler Derneği Burdur Şubesi tarafından oluşturulan Zuhal İrfan Bilgin Yazılım ve Tasarım Atölyesi'nin açılışına Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, şehit polis memuru Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, Yardımsevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu ile yardımsever iş insanı İrfan Bilgin ve eşi Zuhal Bilgin ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Zuhal ve İrfan Bilgin’e eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Vali Hasan Şıldak, "Bugün 20192020 eğitimöğretim dönemimin ikinci yarısına adım atmış bulunuyoruz. Öncelikle eğitim sürecinin, Haziran ayının ortalarına kadar sürecek olan çocuklarımızın okullardaki eğitim faaliyetlerinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Eğitime yapılan katkı her şeyin ötesinde büyük anlam taşıyor. Eğitime yapılan her katkı, devlet olsun, sivil toplum olsun, dernek oluşumları, kişisel bazda hayırseverler olsun anlamlı ve ülkemizin güçlenmesi için önemli katkılar. Türkiye her zaman güçlü olmak, dimdik ayakta olmak zorunda. En çok da eğitime yapılan desteklerle, yatırımlarla ayakta kalacaktır, güçlülüğünü muhafaza edecektir. Eğitime yapılan her katkı hem Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır, hem de aslında teröre, terörü destekleyen mihraklara karşı atılan bir kurşundur" dedi.
Konuşmaların ardından hayırsever Zuhal İrfan Bilgin çiftine ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu’na çiçek ve plaket takdiminde bulunuldu.

BURDUR

03 Şubat 2020 Pazartesi

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