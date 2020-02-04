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Göldeki balıkçı teknesine soğuğa karşı naylonlu koruma

DHA

BURDUR'daki Karataş Gölü'nde, kış mevsiminde ayrı bir güzellik yaşanırken, gölde balıkçılık yapanlar ise hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle teknelerini naylona sararak soğuktan korumaya çalışıyor. 
Karamanlı ilçesi yakınlarında bulunan Karataş Gölü, yaz mevsiminde ayrı, kış mevsiminde ayrı bir güzellik sergiliyor. BurdurKaramanlı yolu üzerinde Karataş Tepesi ve Kağılcık Dağları önünde yer alan tatlı suyu ve geniş sazlık alanlarıyla kuşlar için önemli kışlama ve üreme alanı olan Karataş Gölü sulama amaçlı olarak da kullanılıyor.
Aynı zamanda av ve yaban hayatı koruma alanı olan Karataş Gölü, kaz, fiyu, gri balıkçıl, elmabaş patka, çamurcun gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Gölde özellikle yayın ve sazan bol miktarda bulunuyor.
Karataş Gölü'nde balıkçılar, kış mevsiminde zaman zaman eksi 5 dereceyi bulan soğuklardan etkilenmemesi için teknelerini naylonla sıkı sıkı sararak soğuktan korumaya çalışıyor.

BURDUR

04 Şubat 2020 Salı

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