Burdur Belediye meclisinde, Türk Bayrağı’na yapılan saldırı kınandı Başkan Ercengiz: “Halkımıza, iş yerlerine Türk Bayrağını asmaya davet ettik”

– Burdur Belediyesi’nin Şubat ayı meclis toplantısında, Yunan parlamenterde Türk Bayrağı'na yapılan saldırıyı kınayan Belediye Başkanı Ercengiz, “Sosyal medyamızdan Türk Bayrağımıza yapılan saldırıya sessiz kalmadık halkımıza ve esnafımıza iş yerlerine Türk Bayrağı'nı asmaya davet ettik” dedi.

Burdur Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ali Orkun Başkanlığında yapıldı. Yunan parlamenterde Türk Bayrağı'na yapılan saldırıyı kınayan Başkan Ercengiz ve meclis üyeleri toplantı öncesinde İbdil’de Şehit olan Mehmetçik için saygı duruşuna durup, İstiklal Marşı’nı okudu.

Türk Bayrağına yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ifade eden Ercengiz, “Sosyal medyamızdan Türk Bayrağımıza yapılan saldırıya sessiz kalmadık halkımıza ve esnafımıza iş yerlerine Türk Bayrağı'nı asmaya davet ettik. Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin en iyi cevabı Türk Milleti en iyi cevabı verecek” dedi.



BURDUR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:33

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.