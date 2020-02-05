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Burdur Belediye meclisinde, Türk Bayrağı’na yapılan saldırı kınandı Başkan Ercengiz: “Halkımıza, iş ...

İHA

– Burdur Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısında, Yunan parlamenterde Türk Bayrağı'na yapılan saldırıyı kınayan Belediye Başkanı Ercengiz, "Sosyal medyamızdan Türk Bayrağımıza yapılan saldırıya sessiz kalmadık halkımıza ve esnafımıza iş yerlerine Türk Bayrağı'nı asmaya davet ettik" dedi.

Burdur Belediye meclisinde, Türk Bayrağı’na yapılan saldırı kınandı Başkan Ercengiz: “Halkımıza, iş yerlerine Türk Bayrağını asmaya davet ettik”

– Burdur Belediyesi’nin Şubat ayı meclis toplantısında, Yunan parlamenterde Türk Bayrağı'na yapılan saldırıyı kınayan Belediye Başkanı Ercengiz, “Sosyal medyamızdan Türk Bayrağımıza yapılan saldırıya sessiz kalmadık halkımıza ve esnafımıza iş yerlerine Türk Bayrağı'nı asmaya davet ettik” dedi.
Burdur Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ali Orkun Başkanlığında yapıldı. Yunan parlamenterde Türk Bayrağı'na yapılan saldırıyı kınayan Başkan Ercengiz ve meclis üyeleri toplantı öncesinde İbdil’de Şehit olan Mehmetçik için saygı duruşuna durup, İstiklal Marşı’nı okudu.
Türk Bayrağına yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ifade eden Ercengiz, “Sosyal medyamızdan Türk Bayrağımıza yapılan saldırıya sessiz kalmadık halkımıza ve esnafımıza iş yerlerine Türk Bayrağı'nı asmaya davet ettik. Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin en iyi cevabı Türk Milleti en iyi cevabı verecek” dedi.

BURDUR

05 Şubat 2020 Çarşamba

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