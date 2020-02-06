(Görüntülü) Burdur'da hentbol heyecanı

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Burdur'da Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları başladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda 20192020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları start aldı. 9 Şubat pazar gününe kadar sürecek olan müsabakalara kızlarda Afyonkarahisar Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu, Antalya NadireAli Oğuz Konuk Ortaokulu, Balıkesir Altıeylül Ortaokulu, Burdur Yardımsevenler Derneği Ortaokulu, Denizli Cumhuriyet Ortaokulu, Isparta Hızırbey Ortaokulu, Konya Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu, Muğla Profilo Marina Ortaokulu, Uşak Atatürk Ortaokulu; erkeklerde ise Afyonkarahisar Şehit Sami Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu, Antalya Mobil Ortaokulu, Aydın Gazipaşa Ortaokulu, Burdur Mehmetçik Ortaokulu, Denizli Hulusi Kulaklı Ortaokulu, Isparta Bahçelievler Ortaokulu, İzmir Güzelcan Kardeşler Ortaokulu, Konya Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu, Muğla Türdü 100. Yıl Ortaokulu ve Uşak Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu katıldı.



BURDUR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:34

YATSI 19:51

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