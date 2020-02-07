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Kibyra Antik Kenti, beyaza büründü

DHA

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. 

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığında, 2006 yılından bu yana kazı çalışmalarının yürütüldüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2016 yılı için UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne yapılan başvuru sonucu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen Kibyra Antik Kenti, kar yağışıyla beyaza büründü. Antik kent, kar manzarası fotoğraflandı. 

BURDUR

07 Şubat 2020 Cuma

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