Burdur şehir merkezine yılın ilk karı düştü

'Babam ve ben'

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Burdur'da kent merkezine yılın ilk karı yağdı.

Burdur şehir merkezinde etkili olan kar yağışı evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Şehir merkezinde yollar açık kalırken, BurdurAntalya kara yolunda trafik ekipleri ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle BurdurAntalya yolu güzergahında zaman zaman zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Şehir merkezinde okullardan çıkan öğrenciler ise parklarda doyasıya kar topu oynadı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki park beyaza bürünürken karları gören vatandaşlar ise anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.

BURDUR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:29

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