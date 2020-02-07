Burdur- Antalya karayolu trafiğe kapandı

BURDUR'da, sabah saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle BurdurAntalya yolu trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolu Kurna rampaları, Antalya'ya gidiş ve geliş iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu trafiğe açabilmek için yoğun çaba harcıyor.



BURDUR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:35

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.