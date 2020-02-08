Bucak'ta bisikletler çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bisiklet ile elektrikli bisikletin çapışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bucak üçgen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet ve bisikletin karıştığı kazada isimleri belirlenemeyen her iki sürücü de yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahale etti. Yaralılar ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURDUR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:36

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.