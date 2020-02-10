Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaraları

'Babam ve ben'

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BURDUR'da kar yağışıyla birlikte gözel görüntüler de ortaya çıktı.

Burdur, kent merkezi mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü. Evlerin çatıları, araçların üzeri, yollar ve ağaç dallarına biriken kar uzun zamandır kendisini bekleyen kent sakinlerini mutlu etti. Kenti beyaz örtüyle kaplayan kar, doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Kentte gündüz saatlerinde sıfırın altında 12 derecelerde olan hava sıcaklığı gece ise sıfırın altında 9'u buluyor.



BURDUR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:38

YATSI 19:55

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